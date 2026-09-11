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சென்னை போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை 2 புதிய பிளான்
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Sep 11, 2026, 03:20 PM
|
Updated: Sep 11, 2026, 03:20 PM
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சென்னை போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க, கிளாம்பாக்கம் மற்றும் திண்டிவனம் இடையே இரண்டு புதிய சாலைகளை அமைக்கவும், சாலை விரிவாக்கம் செய்யும் திட்டத்தையும் முன்மொழிந்துள்ளது.
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