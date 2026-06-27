/சென்னையில் முழு டிஜிட்டலாக மாறப்போகும் டிராபிக் சிக்னல்கள்

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Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 27, 2026, 08:00 PM|Updated: Jun 27, 2026, 08:48 PM

சென்னையில் டிராபிக் சிக்னல்களை முழுமையாக நவீனப்படுத்த மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கீடுக்கு ஒப்புதல்

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