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சென்ட்ரல் - கத்திப்பாரா - கோயம்பேடு: சென்னையின் முக்கோணத் திட்டம்... முழு விவரம் இதோ
Written By
R Balaji
Published: Aug 21, 2026, 12:00 AM
|
Updated: Aug 21, 2026, 12:00 AM
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சென்னை போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க தமிழக அரசு வகுத்துள்ள ரூ.400 கோடி முக்கோண வழித்தடத் திட்டம்: எந்தெந்தப் பகுதிகள் இணைக்கப்பட உள்ளன?
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