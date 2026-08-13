/பாலத்திற்கு கீழே... பூங்கா + பார்க்கிங் + EV சார்ஜ் - சென்னையில் புது முயற்சி

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Written BySudharsan G
Published: Aug 13, 2026, 01:40 PM|Updated: Aug 13, 2026, 01:40 PM
தலைநகர் சென்னையில் உள்ள பல்வேறு மேம்பாலங்களுக்கு கீழ் இருக்கும் இடத்தை பார்த்தாலே, இது யாருக்கும் பயன்படாத இடம் என்ற எண்ணம் பலருக்கும் வரலாம்... ஆனால், அந்த இடங்களையே மக்களுக்கான சிறிய பூங்காக்களாகவும், நடைபாதைகளாகவும், மின்சார வாகன சார்ஜிங் மையங்களாகவும் மாற்றும் புதிய முயற்சியில் களமிறங்கியுள்ளது சென்னை மாநகராட்சி. பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் சிறப்புத் திட்டப் பிரிவு, முதற்கட்டமாக 10 முக்கிய மேம்பாலங்களின் கீழ்ப்பகுதிகளை மேம்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் மூலம், பயன்படுத்தப்படாமல் கிடக்கும் இடங்களை பயனுள்ள நகர்ப்புற சொத்துகளாக மாற்றுவதே இலக்கு. முதற்கட்டமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள பகுதிகளில், பீட்டர்ஸ் சாலை – கான்ரன் ஸ்மித் சாலை சந்திப்பு, மகாலிங்கபுரம் மேம்பாலம், மியூசிக் அகாடமி சந்திப்பு, நாரத கான சபா அருகிலுள்ள மேம்பாலம், எழும்பூர் பாந்தியன்
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