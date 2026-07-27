/சுங்கச்சாவடியில் மீண்டும் ஷாக்..! லாரி முதல் கார் வரை; கூடுதல் செலவு..!

தலைநகர் சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் தினசரி பயணம் செய்யும் ஆயிரக்கணக்கான வாகன ஓட்டிகளுக்கு மேலும் ஒரு அதிர்ச்சி அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் புதிய உத்தரவின்படி, சென்னை பைபாஸ் சாலையில் அமைந்துள்ள வானகரம் மற்றும் சூரப்பட்டு சுங்கச்சாவடிகளில் அனைத்து வகை வாகனங்களுக்கும் சுங்கக் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டில் ஏற்கனவே ஒருமுறை சுங்கக் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்ட நிலையில், வெறும் நான்கு மாதங்களுக்குள் மீண்டும் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டிருப்பது வாகன ஓட்டிகளிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புதிய அறிவிப்பின்படி, வாகன வகையைப் பொறுத்து 5 ரூபாய் முதல் 30 ரூபாய் வரை கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. கார், ஜீப், வேன், இலகுரக வணிக வாகனங்கள், பேருந்துகள், லாரிகள் மற்றும் பல அச்சுகள் கொண்ட கனரக வாகனங்கள்