பூந்தமல்லி டூ வடபழனி.. Just 20 minutes தான்!

சென்னை மாநகரின் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைப்பதில் முக்கிய மைல்கல்லாகக் கருதப்படும் இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில், பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான வழித்தடம் தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இது எப்போது பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது என்பதை பார்க்கலாம். சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில் சேவை. மெட்ரோவில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். மெட்ரோ பயணிகளுக்கான பல்வேறு வசதிகளும் செய்யப்பட்டு வருகிறது. தற்போது சென்னையின் பல்வேறு இடங்களில் இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ பணிகள் நடந்து வருகிறது. அதில் ஒன்று பூந்தமல்லி - போரூர் வழித்தடம். இந்த வழித்தடத்தில் மெட்ரோ பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில், திறப்புக்காக மக்கள் காத்திருக்கின்றனர். வரும் ஜூன் மாதத்திற்குள் பூந்தமல்லி - வடபழனி இடையே பணிகள் முடிவடைந்து, மெட்ரோ இயக்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் பட்சத்தில், பூந்தமல்லி இருந்து வடபழனிக்கு 20 நிமிடத்தில் சென்றடையலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது