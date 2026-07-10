/கிளாம்பாக்கம் பாணி.. சென்னை எல்லைக்குள் ஒரு மெகா பஸ் டெர்மினல்..எங்க தெரியுமா?

தென் சென்னையின் இதயப் பகுதியான வேளச்சேரியில் பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வரும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க, தமிழக அரசு ஒரு பிரம்மாண்ட உள்கட்டமைப்புத் திட்டத்தைக் கையில் எடுத்துள்ளது. சென்னையின் புறநகர்ப் பகுதிகளான கிளாம்பாக்கம், மாதவரம் மற்றும் குத்தம்பாக்கத்தைத் தொடர்ந்து, இப்போது சென்னை மாநகர எல்லைக்குள்ளேயே அமையவிருக்கும் முதல் மெகா பேருந்து முனையத்திற்கான அதிரடி ஏற்பாடுகள் வேளச்சேரியில் தொடங்கியுள்ளன. தென் சென்னை மக்கள் தினசரி பயன்படுத்தும் வேளச்சேரி விஜயநகர் சந்திப்பில், முறையான பேருந்து நிலையம் இல்லாததால், மாநகரப் பேருந்துகள் சாலையோரங்களிலேயே நிறுத்தப்பட்டு வந்தன. இதனால் அப்பகுதியில் கடுமையான நெரிசல் ஏற்பட்டு, வாகன ஓட்டிகளும் பொதுமக்களும் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வந்தனர். இந்த அவல நிலைக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காணும் வகையில், வேளச்சேரி பறக்கும் ரயில் நிலையத்தின்