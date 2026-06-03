/செயின் பறிச்சிட்டு ஓடிய வடமாநில வாலிபர்... கையோடு மடக்கிப் பிடித்த போலீஸார்...

சென்னை வியாசர்பாடி, சர்மா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் 65 வயதான சுந்தரி. இவர் நேற்று அப்பகுதியில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தபோது, முகமூடி அணிந்த மர்ம வாலிபர் ஒருவர் திடீரென சுந்தரியை வழிமறித்துள்ளார். கண் இமைக்கும் நேரத்தில் மூதாட்டியின் கழுத்தில் இருந்த 5 சவரன் தங்கச் சங்கிலியைப் பறித்துக்கொண்டு, அந்த வாலிபர் மின்னல் வேகத்தில் தப்பியோட முயன்றார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த மூதாட்டி, "திருடன்.. திருடன்.." என சத்தமாக அலறியுள்ளார். மூதாட்டியின் அலறல் சத்தம் கேட்டவுடன், அந்தப் பகுதியில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போக்குவரத்து பிரிவு உதவி ஆய்வாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் போலீஸ்காரர் ஸ்ரீதர் ஆகியோர் உடனடியாக தப்பியோடிய கொள்ளையனை நோக்கி இருவரும் துரத்தத் தொடங்கினர். போலீசார் துரத்துவதைக் கண்டு அந்த வாலிபர் சந்து பொந்துகளில்