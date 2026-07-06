/சென்னை மக்களுக்கு ஜாக்பாட்..! இனி குடிநீர் பிரச்சனை இருக்காது...

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Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 06, 2026, 10:20 PM|Updated: Jul 06, 2026, 10:20 PM
சென்னை மாநகரின் குடிநீர் விநியோகம் மற்றும் பாதாள சாக்கடை வசதிகளை மேம்படுத்தும் முக்கிய திட்டத்திற்கு, ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 230 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கடனுதவியை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதாவது இந்திய மதிப்பில், 2 ஆயிரத்து 195 கோடி ரூபாய். இதன் மூலம், பெருநகர் சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட சுமார் 45 லட்சம் மக்கள் நேரடியாக பயன்பெறுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், 170 கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான நீளத்தில் புதிய குடிநீர் குழாய்கள் மற்றும் பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. மேலும், 7 குடிநீர் பம்பிங் நிலையங்களும், 38 கழிவுநீர் பம்பிங் நிலையங்களும் நவீனமயமாக்கப்பட உள்ளன. இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சமாக, இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக சென்னையில் முழுமையான ரிங்-மெயின் குடிநீர் விநியோக அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட
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