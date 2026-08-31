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சென்னையில் வரதட்சணை கொடுமை! தாயை இழந்த 1 வயது குழந்தை! பகீர் பின்னணி!
Written By
Shiva Murugesan
Published: Aug 31, 2026, 09:00 PM
|
Updated: Aug 31, 2026, 09:00 PM
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திருமணத்தின் போது பெண்ணுக்கு 50 சவரன் நகை, மாப்பிள்ளைக்கு 20 சவரன் நகை...கார்.. பல லட்சம் பணம்.. ஆனாலும் அடங்காத பண போதை... தொடர்ந்த கொடுமைகள்... புவனேஷ்வரிக்கு நடந்தது என்ன?
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