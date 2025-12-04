English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Videos
  • Wonderlaவால் மன உளைச்சலடைந்த மக்கள்! ஆறுதல் பரிசை அறிவித்த நிர்வாகம்!

Wonderlaவால் மன உளைச்சலடைந்த மக்கள்! ஆறுதல் பரிசை அறிவித்த நிர்வாகம்!

சமூக வலைதளத்தில் படுவைரலாகி மக்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பிய வொண்டர்லா நிறுவனம், முதல் நாளே மக்களை புலம்ப விட்ட நிலையில், நிர்வாக இயக்குநர் மன்னிப்பு கோரி, ஆறுதல் பரிசளித்துள்ளார். இச்சம்பவம் குறித்து முழு விவரத்தை இந்த வீடியோ தொகுப்பில் பார்க்கலாம்...

சமூக வலைதளத்தில் படுவைரலாகி மக்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பிய வொண்டர்லா நிறுவனம், முதல் நாளே மக்களை புலம்ப விட்ட நிலையில், நிர்வாக இயக்குநர் மன்னிப்பு கோரி, ஆறுதல் பரிசளித்துள்ளார். இச்சம்பவம் குறித்து முழு விவரத்தை இந்த வீடியோ தொகுப்பில் பார்க்கலாம்...

Video ThumbnailPlay icon

Trending News