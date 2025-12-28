தமிழுக்கு ஏற்படும் ஆபத்துகளை முதலமைச்சர் தடுத்து நிறுத்தி வருகிறார்- அமைச்சர் கோவி செழியன்

2026 தேர்தல் என்பது மதச்சார்பற்ற தமிழகமாக இருக்க வேண்டுமா அல்லது இந்துத்துவா தமிழகமாக மாற வேண்டுமா என்ற கேள்விக்கு மக்கள் ஒரு முடிவு எடுப்பார்கள் என உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி செழியன் தெரிவித்துள்ளார். புதுக்கோட்டையில் பேசிய அவர், தமிழுக்கு ஏற்படும் ஆபத்துகளை முதலமைச்சர் தடுத்து நிறுத்தி வருகிறார் எனவும் தெரிவித்தார்.
