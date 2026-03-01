English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு கார்த்தி சிதம்பரம் புகழாரம்

சாதுரியமாக மிகப்பெரிய கூட்டணியை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்றும், அதிக மக்கள்தொகை உள்ளதால் பொருளாதார வளர்ச்சியும் இருக்கத்தான் செய்யும் என்றும் கார்த்தி சிதம்பரம் எம்.பி தெரிவித்தார். சிவகங்கையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

