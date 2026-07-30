/சீனாவின் செயற்கை சூரியன்: மிகச் சவாலான பொறியியல் திட்டத்தில் சாதனை படைத்த சீன விஞ்ஞானிகள்

சீனா விரைவில் தனது சொந்த 'செயற்கை சூரியனை' (private sun) உருவாக்கக்கூடும். 21 மீட்டர் நீளம், கிட்டத்தட்ட 100 ஆப்பிரிக்க யானைகளுக்கு சமமான எடை, சூரியனின் மையப்பகுதியை விட 10 மடங்கு அதிக வெப்பமான பிளாஸ்மாவைத் (plasma) தன்வசம் வைத்திருக்கும் அதே வேளையில், விண்வெளியை விடக் குளிர்ந்த வெப்பநிலையிலும் செயல்படும் திறன், ஆறு தசாப்தங்களுக்குத் தொடர்ந்து இயங்கும் தன்மை!!
கிடைத்த தகவல்களின்படி, அணுக்கரு இணைவு (fusion) தொழில்நுட்பத்தில் சீனா ஒரு முக்கிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. 150 மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் உள்ள பொருட்களைத் தன்னுள் அடக்கி வைக்கும் திறன் கொண்ட, கண்ணுக்குத் தெரியாத காந்தக் கூண்டை (magnetic cage) உருவாக்க வடிவமைக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான பாகமான, உலகின் மிகப்பெரிய 'சூப்பர் கண்டக்டிங் ஃப்யூஷன்