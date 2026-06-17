Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /சென்னை பகீர் சம்பவம்: மனைவி மேல் சந்தேகம், வீடியோ காலில் வந்த தண்டனை... நேரலையில் மகள் கொலை

சென்னை பகீர் சம்பவம்: மனைவி மேல் சந்தேகம், வீடியோ காலில் வந்த தண்டனை... நேரலையில் மகள் கொலை

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 17, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:30 PM IST

லட்சுமண் தனது மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகம் கொண்டு அடிக்கடி அவருடன் சண்டையிட்டு வந்துள்ளார். அவரது நடத்தையைத் தாங்கிக்கொள்ள முடியாமல், மனைவி தனது இளைய மகளுடன் நேபாளத்திற்குச் சென்றுவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.திங்கள்கிழமை இரவு, மனைவியுடனான தொடர் மோதலால் ஆத்திரமடைந்த லட்சுமண், கீதாவை பள்ளி கட்டிடத்தின் இரண்டாவது தளத்திற்கு அழைத்துச் சென்று கொன்றதாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது நேபாளத்தில் உள்ள தனது மனைவிக்குக் காணொளி அழைப்பு விடுத்து, அவர்கள் மகளைக் கொல்லும் காட்சியை அவளைப் பார்க்க வைத்ததாகவும், பின்னர் தானும் தற்கொலைக்கு முயன்றதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர். 
பள்ளி உதவியாளர் ஒருவர் தனது வழக்கமான பணிக்காக இரண்டாவது தளத்திற்குச் சென்றபோது, ​​தந்தை மற்றும் மகள் இருவரும் மயங்கிய நிலையில் கிடந்ததைக் கண்டதாலேயே இச்சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. அவர் உடனடியாக கூச்சலிட்டு

See more

Recommended Videos

சென்னை பகீர் சம்பவம்: மனைவி மேல் சந்தேகம், வீடியோ காலில் வந்த தண்டனை... நேரலையில் மகள் கொலை
01:25
மால்களாக மாறும் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள்!
02:12
மீனவர்களுக்கான டீசல் மானியத்தில் முறைகேடு: அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் ஆய்வில் அம்பலம்
01:50
டிரம்ப்பை புரிந்துகொள்ள... ஈரான் கையில் எடுத்த புது மேட்டர்... சர்வதேச அரசியலில் பரபரப்பு
02:10
விருத்தாசலம் To சேலம் ரயில்: மூச்சிறைக்க ஓடும் பயணிகள்
01:41
5 லட்சம் மக்கள் தொகை.. ஸ்பெயினை அலறவிட்ட குட்டி நாடு!
01:19
வென்றது மெக்சிகோ அணி... ஆனால் சாண்ட்ரா குவேவாஸா தான் வைரல் - யார் இவர்?
02:08
நீச்சல் குளத்திற்கு வந்த பெண்ணிடம் வம்பிழுத்த இருவர்! சுளுக்கெடுத்த போலீஸ்!
02:11
"CM விஜய்யை பார்க்க 600 கி.மீ. நடப்போம்!" இணையத்தில் வைரலாகும் கேரள தம்பதி!
04:26
பெண்களை அந்தரங்க வீடியோ எடுத்த ஜிம் மாஸ்டர்... மனைவியே கொடுத்த பகீர் புகார்
01:52
மெஸ்ஸி, ரொனால்டோ முதல் கார்டன் வரை: 2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையின் 'வயதான' மாஸ் வீரர்கள்!
02:31
உலகின் முதல் டிரில்லியனரான எலான் மஸ்க்
01:26

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
இந்தியா அசுர ஆட்டம்... இதுவரை எத்தனை போட்டிகளில் 400+ ரன்களை அடித்துள்ளது தெரியுமா?
Team India5 min ago
2
CM Vijay16 min ago
3
Suriya 5031 min ago
4
CM Vijay1 hr ago
5
Nazriya Nazim1 hr ago