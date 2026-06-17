/சென்னை பகீர் சம்பவம்: மனைவி மேல் சந்தேகம், வீடியோ காலில் வந்த தண்டனை... நேரலையில் மகள் கொலை

லட்சுமண் தனது மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகம் கொண்டு அடிக்கடி அவருடன் சண்டையிட்டு வந்துள்ளார். அவரது நடத்தையைத் தாங்கிக்கொள்ள முடியாமல், மனைவி தனது இளைய மகளுடன் நேபாளத்திற்குச் சென்றுவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.திங்கள்கிழமை இரவு, மனைவியுடனான தொடர் மோதலால் ஆத்திரமடைந்த லட்சுமண், கீதாவை பள்ளி கட்டிடத்தின் இரண்டாவது தளத்திற்கு அழைத்துச் சென்று கொன்றதாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது நேபாளத்தில் உள்ள தனது மனைவிக்குக் காணொளி அழைப்பு விடுத்து, அவர்கள் மகளைக் கொல்லும் காட்சியை அவளைப் பார்க்க வைத்ததாகவும், பின்னர் தானும் தற்கொலைக்கு முயன்றதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
பள்ளி உதவியாளர் ஒருவர் தனது வழக்கமான பணிக்காக இரண்டாவது தளத்திற்குச் சென்றபோது, தந்தை மற்றும் மகள் இருவரும் மயங்கிய நிலையில் கிடந்ததைக் கண்டதாலேயே இச்சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. அவர் உடனடியாக கூச்சலிட்டு