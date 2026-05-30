/விஜய் மகன் ஜேசனின் சிக்மா... கவுண்டவுன் தொடக்கம்!

தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் "சிக்மா" திரைப்படத்தின் உலகளாவிய ரிலீஸ் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. லைகா புரொடக்சன்ஸ் தயாரிப்பில், சந்தீப் கிஷன் முதன்மைக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள இத்திரைப்படம் வரும் ஜூலை 31 ஆம் தேதி உலகமெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாக உள்ளது. எஸ்.தமன் இசையமைப்பில் ஒரு ஹை-வோல்டேஜ் ஆக்ஷன் த்ரில்லராக உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் இறுதிக்கட்ட பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகின்றன. லண்டனில் சினிமா இயக்கம் படித்துவிட்டு சஞ்சய் இயக்கும் முதல் படம் என்பதால், இதன் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.