/ஆகஸ்ட் 15... முதல் முறையாக...! முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பு

சுதந்திரத்தின் அடையாளமாக, ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை, சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டை கொத்தளத்தில் தேசியக் கொடியை ஏற்றும் பாரம்பரியம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 1974-ஆம் ஆண்டு முதல், சுதந்திர தினத்தன்று மாநில முதலமைச்சர்கள் தேசியக் கொடியை ஏற்றும் நடைமுறை அமலுக்கு வந்தது. அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த கருணாநிதி, சென்னை கோட்டை கொத்தளத்தில் முதல் முறையாக தேசியக் கொடியை ஏற்றினார். அந்த வரலாற்றுப் பாரம்பரியத்தை தொடர்ந்து, 80-வது சுதந்திர தினத்தையொட்டி முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் முதல் முறையாக கோட்டை கொத்தளத்தில் தேசியக் கொடியை ஏற்ற உள்ளார். முன்னதாக, காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை முதலமைச்சர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழின வளர்ச்சிக்கும் சிறப்பான பங்களிப்பு செய்தவர்களுக்கு