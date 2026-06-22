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ரீல்ஸ் பார்த்த எங்களை சட்டசபையை பார்க்க வைத்த முதல்வர் விஜய்: Gen Z புகழாரம்
Published: Jun 22, 2026, 02:40 PM
|
Updated: Jun 22, 2026, 02:40 PM
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ரீல்ஸ் பார்த்துக்கொண்டிருந்த இளைய சமூகத்தை சட்டசபை நடப்புகளை பார்க்க வைத்த பெருமை முதல்வர் விஜயையே சேரும்: தமிழக இளைஞர்கள் பாராட்டு.
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