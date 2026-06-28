/குழந்தைகளுக்கு பொம்மையைப் பரிசாக வழங்கிய CM விஜய்

தமிழகம் முழுவதும் போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கும் முகாம் இன்று நடைபெற்ற நிலையில், முதல்வர் சி.ஜோசப் விஜய் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்தை வழங்கினார். சென்னையில் முதலமைச்சர் விஜய் பொலியோ சொட்டு மருந்து முகாமை தொடங்கி வைத்தார். அப்போது, முதல்வர் விஜய் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருத்து வழங்கி, பொம்மைகளை பரிசாக அளித்தார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. தமிழகத்தில் 43,000 மையங்களில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் நடைபெறுகிறது. மாலை 5 மணி வரை போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்கள் செயல்படும். சுமார் 53 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்தை வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.