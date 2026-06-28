Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /குழந்தைகளுக்கு பொம்மையைப் பரிசாக வழங்கிய CM விஜய்

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 28, 2026, 03:20 PM|Updated: Jun 28, 2026, 03:57 PM

தமிழகம் முழுவதும் போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கும் முகாம் இன்று நடைபெற்ற நிலையில், முதல்வர் சி.ஜோசப் விஜய் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்தை வழங்கினார். சென்னையில் முதலமைச்சர் விஜய் பொலியோ சொட்டு மருந்து முகாமை தொடங்கி வைத்தார். அப்போது, முதல்வர் விஜய் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருத்து வழங்கி, பொம்மைகளை பரிசாக அளித்தார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.  தமிழகத்தில் 43,000 மையங்களில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் நடைபெறுகிறது. மாலை 5 மணி வரை போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்கள் செயல்படும். சுமார் 53 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு  போலியோ சொட்டு மருந்தை வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

Recommended Videos

தங்கம், தங்கம், தங்கம்! உலகக்கோப்பையின் விலையை கேட்டா நீங்களே ஷாக் ஆகிடுவீங்க!
01:27
புதிய கட்டடங்களுக்கான அனுமதி ; தமிழ்நாடு அரசின் புதிய திட்டம்
02:25
இந்திய ராணுவத்தில் எஸ்எஸ்எஸ் டிபென்ஸ் ஆயுதம் முக்கிய அப்டேட்
01:59
சென்னையில் முழு டிஜிட்டலாக மாறப்போகும் டிராபிக் சிக்னல்கள்
02:17
பரந்தூர் திட்டம் முடங்கியது! CM விஜய்யின் Next Mega Plan! பின்னணி என்ன?
02:50
பாக்யராஜ் பற்றி அறிந்திடாத சில தகவல்கள்... இந்த வீடியோவில் பாருங்க!
02:19
Golden Boot போட்டியில் இணைந்த வினிசியஸ் ஜூனியர்! யார் இவர்?
02:04
தவெகவின் மோசமான முகத்தை அன்றே கணித்தோம்
09:08
இடைத்தேர்தலில் யாருக்கு சீட்? தவெகவில் கடும் போட்டி
02:35
மதுப்பிரியர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ்... இனி எல்லா பிராண்டும் கிடைக்கும்!
02:24
மும்பையில் கனமழை: சாலையில் தேங்கிய நீரால் போக்குவரத்து பாதிப்பு
02:42
வெனிசுலா நிலநடுக்கம்: இது சாதாரண நிலநடுக்கம் அல்ல.. விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை
04:05

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
பெண் பிறப்பிறுப்பில் போதைப்பொருள்... உடனே வந்த டவுட் - கும்பலே சிக்கியது எப்படி?
Kerala16 min ago
2
Jio1 hr ago
3
VCK1 hr ago
4
TN Govt1 hr ago
5
TVK2 hrs ago