/நெம்மேலியில் CM விஜய் அதிரடி குடித்து பார்த்து திடீர் ஷாக்.! நடந்தது என்ன..?

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Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 08, 2026, 05:20 PM|Updated: Jul 08, 2026, 05:23 PM

தென் சென்னையின் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாக உள்ள நெம்மேலி  கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் திட்டத்தில் தற்போது 110 MLD மற்றும் 150 MLD திறன் கொண்ட இரு சுத்திகரிப்பு அலகுகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதனை திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்ட முதலமைச்சர் விஜய், கடல்நீர் எவ்வாறு குடிநீராக மாற்றப்படுகிறது, தினசரி எவ்வளவு தண்ணீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது, தொழில்நுட்ப செயல்முறைகள் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றன என்பது குறித்து அதிகாரிகளிடம் விரிவாகக் கேட்டறிந்தார். பின்னர், சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீரை நேரில் அருந்திப் பார்த்த காட்சிகளும் கவனம் பெற்றுள்ளன. இதனைத் தொடர்ந்து, 4 ஆயிரத்து 276 கோடி மதிப்பீட்டில், ஜப்பான் சர்வதேச கூட்டுறவு முகமையின் நிதியுதவியுடன் கட்டப்பட்டு வரும் 400 MLD திறன் கொண்ட புதிய கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் திட்டத்தின் பணிகளையும் முதலமைச்சர் ஆய்வு

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