/குழந்தைகளை கொஞ்சி மகிழ்ந்து மோதிரம் அணிவித்த குழந்தை.

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Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 28, 2026, 05:40 PM|Updated: Sep 28, 2026, 05:40 PM
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்... சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த முதலமைச்சர் விஜய்...!

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