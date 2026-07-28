/தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2026: இளைஞர்களுக்கு பணமழை... CM விஜய்யின் சூப்பர் சர்ப்ரைஸ்

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Written BySudharsan G
Published: Jul 28, 2026, 05:00 PM|Updated: Jul 28, 2026, 05:44 PM

தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, தேர்தல் அறிக்கையில் வழங்கப்பட்ட முக்கிய வாக்குறுதிகள் எப்போது நடைமுறைக்கு வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. அதில் முக்கியமாக, வேலை தேடும் பட்டதாரி மற்றும் டிப்ளமோ இளைஞர்களுக்கான மாதாந்திர நிதியுதவித் திட்டம், வரவிருக்கும் மாநில பட்ஜெட்டில் இடம்பெறுமா என்ற கேள்வி தற்போது அதிகம் பேசப்படும் விவகாரமாக மாறியுள்ளது. தேர்தல் அறிக்கையில், வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் வரை பட்டப்படிப்பு முடித்த இளைஞர்களுக்கு மாதம் 4,000, டிப்ளமோ முடித்தவர்களுக்கு மாதம் 2,500 வழங்கப்படும் என்று உறுதியளிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால், இந்த வாக்குறுதி இம்முறை பட்ஜெட்டில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பாக வெளியாகுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு இளைஞர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் முகம்மது

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