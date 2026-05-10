பதவியேற்றதும் விஜய்யின் முக்கிய மீட்டிங்... அடுத்தது என்ன?

CM Vijay Latest Video: தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக விஜய் இன்று பதவியேற்றார். அவரது 9 அமைச்சரவை சகாக்களும் இன்றே பதவியேற்றனர். இது முதற்கட்ட அமைச்சரவையே ஆகும். அமைச்சரவை விரிவாகத்தை விரைவில் எதிர்பார்க்கலாம். 17வது சட்டப்பேரவை நாளை (மே 11) கூடுகிறது. தற்காலிக சபாநாயகராக சோழவந்தான் எம்எல்ஏ கருப்பையா பொறுப்பேற்றார். இவர் நாளை அனைத்து எம்எல்ஏக்களுக்கும் நாளை பதவிப் பிரமாணம் செய்துவைப்பார். நாளை மறுதினம் (மே 12) சபாநாயகர், துணை சபாநாயகர் தேர்தல் நடைபெறும். புதிய சபாநாயகர் தேர்வு செய்யப்பட்டதும், தவெக ஆட்சி அதன் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும். அதன்பின்னரே, அமைச்சர்களுக்கு இலாக்கா ஒதுக்கப்படும், அமைச்சரவையும் நீட்டிக்கப்படும். இந்நிலையில், இன்று பதவியேற்றுக்கொண்ட விஜய், முதலில் கடந்த கால ஆட்சியில் தமிழக அரசின் பொருளாதார நிலை குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுவேன் என தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், தலைமை செயலாளர் சாய்குமார், டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் உடன் ஆகியோருடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.