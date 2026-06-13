Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /CM விஜய்க்கு பரந்த மெசேஜ்.. டெல்லி விசிட் முழு பின்னணி!

CM விஜய்க்கு பரந்த மெசேஜ்.. டெல்லி விசிட் முழு பின்னணி!

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 13, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:40 PM IST
டெல்லியில் உள்ள முக்கிய பதவியில் இருக்கும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனை விஜய் சந்தித்தபோது, தமிழக அரசியல் மற்றும் தவெக-வின் கூட்டணி குறித்துப் பேசப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, தவெக காங்கிரஸோடு கூட்டணி வைத்திருப்பதையும், அவர்களுக்கு ஆட்சியில் பங்கு கொடுத்திருப்பதையும் பாஜக தலைமை விரும்பவில்லை என்ற மெசேஜ் விஜய் தரப்புக்குக் கடத்தப்பட்டுள்ளது. "இது தமிழ்நாட்டில் இல்லாத காங்கிரஸை வளர்த்துவிடும்; மத்திய அரசின் ஆதரவு வேண்டுமென்றால் காங்கிரஸிடமிருந்து விலகியே இருங்கள்" என அட்வைஸ் செய்யப்பட்டுள்ளதாம். தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பின் விஜய் தனிப்பெரும்பான்மை பெறாததால், அவர் அதிமுக-பாஜக கூட்டணியின் ஆதரவை நாடுவார் என்றே டெல்லி எதிர்பார்த்தது. ஆனால், விஜய் மதச்சார்பற்ற அரசு என்ற பிம்பத்திற்காக திமுக கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகளின் ஆதரவைப் பெற்று, பாஜக-வின்
See more

Recommended Videos

CM விஜய்க்கு பரந்த மெசேஜ்.. டெல்லி விசிட் முழு பின்னணி!
02:54
DMK தோல்வி; ஷாக் ரிப்போர்ட் லீக்..? அதிர்ச்சி தகவல் என்ன
02:37
ஜி7 உச்சிமாநாட்டில் பங்கேற்க பிரதமர் மோடி பிரான்ஸ் புறப்பட்டார்
01:18
குழந்தை பிறப்பு குறைவு - சீனா எதிர் கொண்டுள்ள மிகப்பெரிய ஆபத்து
03:16
6 மதங்களில் இல்லாத வீழ்ச்சி... தங்கம் வாங்க இது சரியான நேரமா...?
02:06
களைகட்டும் கால்பந்து திருவிழா... 48 அணிகள்... 104 போட்டிகள் - ஒரு அலசல்
02:19
அங்கீகரிக்கப்பட்டது ரூ.2,172 கோடி - ரூ.579 கோடி செட்டில்மென்ட்!
03:19
பெட்ரோல், டீசல் வாங்க தடை: மத்திய அரசு கெடுபிடி
02:28
குறுவை சாகுபடி சிறப்புத் தொகுப்பு... விஜய் அறிவிப்பு!
02:56
மது பிரியர்களுக்கு Good News! பாட்டிலுக்கு ₹10 Extra கேட்டா இனி அபராதம்! தமிழ்நாட்டில் எப்போது?
03:02
ஹரியானா ; பாலியல் ஆசையை தீர்த்துக்கொள்ள பிரியாணி வாங்கிக் கொடுத்த இளைஞரின் சர்ச்சை
02:08
ராகவா லாரன்ஸ் அரசியலுக்கு வருகிறாரா? வீடியோ வெளியிட்டு அவரே சொன்ன விஷயம்
18:08

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தொடர் மின்வெட்டுக்கு காரணம் என்ன? துரை வைகோ சொன்ன பதில்!
Durai Vaiko21 min ago
2
PM Kisan45 min ago
3
Tamil Nadu weather47 min ago
4
Sivaganga55 min ago
5
Aavin milk1 hr ago