/CM விஜய்க்கு பரந்த மெசேஜ்.. டெல்லி விசிட் முழு பின்னணி!

டெல்லியில் உள்ள முக்கிய பதவியில் இருக்கும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனை விஜய் சந்தித்தபோது, தமிழக அரசியல் மற்றும் தவெக-வின் கூட்டணி குறித்துப் பேசப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, தவெக காங்கிரஸோடு கூட்டணி வைத்திருப்பதையும், அவர்களுக்கு ஆட்சியில் பங்கு கொடுத்திருப்பதையும் பாஜக தலைமை விரும்பவில்லை என்ற மெசேஜ் விஜய் தரப்புக்குக் கடத்தப்பட்டுள்ளது. "இது தமிழ்நாட்டில் இல்லாத காங்கிரஸை வளர்த்துவிடும்; மத்திய அரசின் ஆதரவு வேண்டுமென்றால் காங்கிரஸிடமிருந்து விலகியே இருங்கள்" என அட்வைஸ் செய்யப்பட்டுள்ளதாம்.
தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பின் விஜய் தனிப்பெரும்பான்மை பெறாததால், அவர் அதிமுக-பாஜக கூட்டணியின் ஆதரவை நாடுவார் என்றே டெல்லி எதிர்பார்த்தது. ஆனால், விஜய் மதச்சார்பற்ற அரசு என்ற பிம்பத்திற்காக திமுக கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகளின் ஆதரவைப் பெற்று, பாஜக-வின்