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பதிலுரையால் பேரவையை மிரளவிட்ட CM விஜய்..! மொத்தமாக பதிலடி..!
Written By
Umabarkavi K
Published: Sep 07, 2026, 06:00 PM
|
Updated: Sep 07, 2026, 06:00 PM
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பதிலுரையால் பேரவையை மிரளவிட்ட CM விஜய்..! ஆரம்பமே புட்டுபுட்டு வைத்ததால் அதிர்ந்த பேரவை; முழு பதிலுரை..!
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