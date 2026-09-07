/பதிலுரையால் பேரவையை மிரளவிட்ட CM விஜய்..! மொத்தமாக பதிலடி..!

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Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 07, 2026, 06:00 PM|Updated: Sep 07, 2026, 06:00 PM
பதிலுரையால் பேரவையை மிரளவிட்ட CM விஜய்..! ஆரம்பமே புட்டுபுட்டு வைத்ததால் அதிர்ந்த பேரவை; முழு பதிலுரை..!

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