/“வாகை சூடிய விஜய்” விசில் அலையால் மீண்டும் வெற்றி..

முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில், 144 எம்.எல்.ஏ.க்கள் ஆதரவுடன் வெற்றிபெற்று ஆட்சியை தக்கவைத்துள்ளார். தொடர்ந்து பேசிய விஜய், எம்மதமும் நம் மதமே. எல்லா மக்களும் நம் மக்களே. இதில் வாக்களித்தவர்கள், வாக்களிக்காதவர்கள் என்ற பாகுபாடே இருக்காது. இது எல்லோருக்குமான அரசு. இது சாமானியர்களுக்கான அரசு. இது சாதி, மத எல்லைகளை கடந்த அரசு. இது பாகுபாடு காட்டாத அரசு. இது பண்பாடு காக்கும் அரசு. இது பண்பட்ட அரசு. அரசியல் காரணங்களுக்காக யாரையும், எதற்காகவும் புண்படுத்தாத அரசு. இதை எல்லாம் போகப்போக புரிந்து கொள்வார்கள். எனவே, துள்ளி எழுந்து பதில் சொல்வதை விட எதிலும் துணிச்சலுடன் செயலாற்றி வெற்றி பெறும் அரசு. இது பதவிக்காக, அதிகாரத்துக்காக