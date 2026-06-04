/முடங்கிய ரயில்வே திட்டங்கள்... வேகம் காட்டும் CM விஜய் - முழு விவரம் இதோ

முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு, போக்குவரத்து, வருவாய், ஊரக வளர்ச்சி, நெடுஞ்சாலை மற்றும் நீர்வளத் துறைகள் உள்ளிட்ட ஐந்து முக்கிய துறைகளை ஒருங்கிணைத்து செயல்பட உத்தரவிட்டுள்ளது. மாவட்ட ஆட்சியர்கள் நேரடியாக கண்காணித்து, நிலம் ஒதுக்கீட்டில் உள்ள தடைகளைக் களைந்து, தேவையான நிலங்களை விரைந்து கையகப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், ரயில்வே திட்டங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளில், ஏற்கனவே மாநில அரசின் பிற திட்டங்கள் செயல்படுகின்றனவா? என்பதை ஆய்வு செய்து, எந்தவித நிர்வாக தடையும் இல்லாமல் நிலங்களை உடனடியாக ஒதுக்க வேண்டும் என்றும் வழிகாட்டப்பட்டுள்ளது. நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள ரயில்வே திட்டங்களை விரைவாக நிறைவேற்றி, தமிழ்நாட்டின் போக்குவரத்து உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதே இந்த உத்தரவின் முக்கிய நோக்கமாகக்