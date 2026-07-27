/கிளாம்பாக்கம் தாண்டியும் பறக்கும் Metro! குஷியில் GST சாலை பயணிகள்!

வட சென்னை மக்களின் பயண வசதிக்காக மற்றொரு முக்கிய அறிவிப்பும் வெளியாகியுள்ளது. மெட்ரோ இரண்டாம் கட்டத் திட்டத்தின் 5-வது வழித்தடத்தை நீட்டித்து, வட சென்னையில் மாதவரத்தில் இருந்து விம்கோ நகர் வரை 11 கிலோமீட்டர் தொலைவிற்குப் புதிய மெட்ரோ பாதை அமைக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. விம்கோ நகர் ரயில் நிலையத்தைப் பேருந்து, ரயில்வே மற்றும் மெட்ரோ சேவைகளை இணைக்கும் ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து முனையமாக (Transport Interchange Hub) மாற்றும் நோக்கிலும் இந்த வட சென்னை இணைப்புத் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தெற்கு சென்னை விரிவாக்கத் திட்டத்தின் கீழ், கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து மேலும் 27 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு செங்கல்பட்டு வரை உயர்த்தப்பட்ட பாதையாக மெட்ரோ கொண்டு செல்லப்படவுள்ளது. இதன் மூலம் வண்டலூர், ஊரப்பாக்கம், கூடுவாஞ்சேரி, மறைமலைநகர் மற்றும்