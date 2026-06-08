/சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில்... வரப்போகும் அசத்தல் திட்டம்!

மெட்ரோ ரயில் பயணிகள் நீண்டகாலமாக சந்தித்து வரும் பாதசாரி வசதி குறைபாடு, பாதுகாப்பற்ற சாலை கடத்தல், பேருந்து நிறுத்தங்கள் மற்றும் ரயில் நிலையங்களுக்கிடையிலான இணைப்பு சிக்கல்கள் போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் இந்த திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக தடையற்ற நடைபாதைகள், நிழற்குடை வசதியுடன் கூடிய நடைபாதைகள், மேம்பால நடைபாதைகள், பாதுகாப்பான சாலை வசதிகள் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாகன நிறுத்த மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. மேலும், பேருந்து நிறுத்தங்களை மெட்ரோ நிலைய நுழைவாயில்களுக்கு அருகில் மாற்றுவது, ஆட்டோ மற்றும் டாக்ஸிகளுக்கான தனிப்பட்ட நிறுத்துமிடங்கள் அமைப்பது போன்ற வசதிகளும் திட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. சென்னை சென்ட்ரல், எழும்பூர், கிண்டி, சைதாப்பேட்டை மற்றும் ஆலந்தூர் உள்ளிட்ட அதிக பயணிகள் பயன்படுத்தும் முக்கிய நிலையங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட உள்ளன.