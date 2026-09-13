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இனி அரும்பாக்கம் High-Tech! சென்னை மெட்ரோ மெகா பிளான்
Written By
Umabarkavi K
Published: Sep 13, 2026, 04:20 PM
|
Updated: Sep 13, 2026, 04:20 PM
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அரும்பாக்கம் மெட்ரோ நிலையத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் சென்னை மெட்ரோ.. அங்கு வரப் போகும் மெகா ப்ராஜெக்ட் குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்
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