/கோவை மக்களே... வேகமெடுக்கும் ஏர்போர்ட் விரிவாக்கம் - என்னென்ன வருது?

மேற்கு தமிழ்நாட்டின் முக்கிய விமானப் போக்குவரத்து மையமாக விளங்கும் கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தை விரிவுபடுத்தும் பணிகள் விரைவில் தொடங்க உள்ளன. பயணிகள் எண்ணிக்கை மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், விமான நிலையத்தை நவீனமயமாக்கி விரிவாக்கம் செய்ய 2 ஆயிரத்து 200 கோடி மதிப்பிலான திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போதுள்ள விமான நிலையத்தில் புதிய நவீன முனையம் அமைப்பதுடன், அகலமான விமானங்கள் இயக்கப்படும் வகையில் ஓடுபாதையும் விரிவுபடுத்தப்பட உள்ளது. இதற்காக, 633 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டது. இதில் 468.83 ஏக்கர் பட்டா நிலமும், 134.32 ஏக்கர் அரசு புறம்போக்கு நிலமும் அடங்கும். ஆகஸ்ட் 19-ம் தேதி நிலவரப்படி, வெறும் 1.77 ஏக்கர் மட்டுமே கையகப்படுத்த வேண்டியுள்ளது. அரசு புறம்போக்கு நிலங்களைப்