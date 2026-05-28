Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /கோவையில் அகில இந்திய கூடைப்பந்து போட்டிகள் தொடக்கம்..!

கோவையில் அகில இந்திய கூடைப்பந்து போட்டிகள் தொடக்கம்..!

Written ByShiva MurugesanUpdated byShiva Murugesan
Published: May 28, 2026, 08:40 PM IST|Updated: May 28, 2026, 08:40 PM IST
கோவை எப்போதும் விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்குப் பெயர் பெற்ற ஒரு நகரமாகும். நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு இத்தகைய பிரம்மாண்டமான அகில இந்திய அளவிலான கூடைப்பந்து தொடர் இங்கு நடப்பதால், கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் உள்ளூர் விளையாட்டு ஆர்வலர்கள் மைதானத்திற்கு நேரில் வந்து தங்களது ஆதரவை வழங்கி வருகின்றனர். இளைஞர்களிடையே கூடைப்பந்து விளையாட்டை ஊக்குவிப்பதும், உள்ளூர் வீரர்களுக்குத் தேசிய அளவிலான வீரர்களுடன் விளையாடும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவதுமே இப்போட்டியின் முக்கிய நோக்கமாகும்

Recommended Videos

கோவையில் அகில இந்திய கூடைப்பந்து போட்டிகள் தொடக்கம்..!
02:07

கோவையில் அகில இந்திய கூடைப்பந்து போட்டிகள் தொடக்கம்..!

"நீ சாப்பிடாதது என் பிரச்சனையா?" அமைச்சரிடம் பயணி வாக்குவாதம்
04:14

"நீ சாப்பிடாதது என் பிரச்சனையா?" அமைச்சரிடம் பயணி வாக்குவாதம்

“தியாகத் திருநாள் பக்ரீத்” நாடு முழுவதும் உற்சாகம்..!
02:23

“தியாகத் திருநாள் பக்ரீத்” நாடு முழுவதும் உற்சாகம்..!

“நாட்டின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில்” விரைவில் வருகிறது! குட் நியூஸ்..!
02:44

“நாட்டின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில்” விரைவில் வருகிறது! குட் நியூஸ்..!

பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ அப்டேட்
02:33

பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ அப்டேட்

எங்களுக்குள் பிளவு இல்லை - எஸ்.பி.வேலுமணி பேட்டி!
04:39

எங்களுக்குள் பிளவு இல்லை - எஸ்.பி.வேலுமணி பேட்டி!

12ஆம் வகுப்பு முடித்து... Viscom படிக்கலாமா...?
01:21

12ஆம் வகுப்பு முடித்து... Viscom படிக்கலாமா...?

திருவாரூரில் ரூ.1,427 கோடியில் புறவழிச்சாலை..! “டெல்டா வளர்ச்சிக்கு மைல்கல்”
03:01

திருவாரூரில் ரூ.1,427 கோடியில் புறவழிச்சாலை..! “டெல்டா வளர்ச்சிக்கு மைல்கல்”

“விஜய் அண்ணன் சீர் திட்டம்” ஜூன் மாதம் முதல் நடைமுறை..? விவரம் என்ன..!
03:10

“விஜய் அண்ணன் சீர் திட்டம்” ஜூன் மாதம் முதல் நடைமுறை..? விவரம் என்ன..!

தூத்துக்குடியில் விண்வெளி உற்பத்தி மையம் அமைக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல்!
02:37

தூத்துக்குடியில் விண்வெளி உற்பத்தி மையம் அமைக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல்!

பிரதமராக 12 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த மோடி: பாஜக தேசியத் தலைவர் நிதின் நபின் வாழ்த்து
01:25

பிரதமராக 12 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த மோடி: பாஜக தேசியத் தலைவர் நிதின் நபின் வாழ்த்து

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வுக்கு மத்தியில் உயர்ந்த சுங்க கட்டணம்..!
03:11

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வுக்கு மத்தியில் உயர்ந்த சுங்க கட்டணம்..!

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஏழைகளின் ஊட்டி... குற்றால மக்களுக்கு குளு குளு செய்தி - கட்டண வசூல் ரத்து

ஏழைகளின் ஊட்டி... குற்றால மக்களுக்கு குளு குளு செய்தி - கட்டண வசூல் ரத்து

Tenkasi38 min ago
2

மணிகண்டன் ஹீரோவாக நடிக்கும் படம்..இயக்குநர் யார் தெரியுமா?

Manikandan1 hr ago
3

பாலியல் பொருள் வாங்கிய பெண்..அநாகரிகமாக கமெண்ட் செய்த நபர்! வைரல் பதிவு..

Delhi Woman1 hr ago
4

பள்ளிக்கு போக அடம்பிடிக்கும் குழந்தைகளை..ஈசியா அனுப்பி வைப்பது எப்படி?

kids2 hrs ago
5

சென்னையில் பயங்கரம்: 16 வயது சிறுவனுக்கு பாலியல் தொல்லை... தலைமை காவலர் கைது

Chennai3 hrs ago