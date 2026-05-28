/கோவையில் அகில இந்திய கூடைப்பந்து போட்டிகள் தொடக்கம்..!

Published: May 28, 2026, 08:40 PM IST|Updated: May 28, 2026, 08:40 PM IST
கோவை எப்போதும் விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்குப் பெயர் பெற்ற ஒரு நகரமாகும். நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு இத்தகைய பிரம்மாண்டமான அகில இந்திய அளவிலான கூடைப்பந்து தொடர் இங்கு நடப்பதால், கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் உள்ளூர் விளையாட்டு ஆர்வலர்கள் மைதானத்திற்கு நேரில் வந்து தங்களது ஆதரவை வழங்கி வருகின்றனர். இளைஞர்களிடையே கூடைப்பந்து விளையாட்டை ஊக்குவிப்பதும், உள்ளூர் வீரர்களுக்குத் தேசிய அளவிலான வீரர்களுடன் விளையாடும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவதுமே இப்போட்டியின் முக்கிய நோக்கமாகும்