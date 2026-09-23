/மூத்த குடிமக்களின் கனவு நகரம் எது தெரியுமா...? சென்னை, பெங்களூரு இல்லை

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நகரங்களில் பணியாற்றியவர்கள், ஓய்வுக்குப் பிறகு அதே நகரங்களில் வாழ விரும்பாமல் அமைதியான நகரங்களை தேர்வு செய்து வருகின்றனர். அப்படிப்பட்ட அமைதியான வாழ்க்கைக்கான டாப் லிஸ்ட்டில் இடம்பிடித்துள்ள நகரம் கோவை. தற்போது கோயம்புத்தூரில் சுமார் 5 ஆயிரத்து 500 ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மூத்தோர் வாழ்விடங்கள் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்தியாவின் எந்த நகரத்தையும் விட அதிகம். இந்த குடியிருப்புகளை வாங்குபவர்களில் சுமார் 25 சதவீதம் பேர் மட்டுமே உள்ளூரைச் சேர்ந்தவர்கள். சென்னை, பெங்களூரு, கேரளா மற்றும் மத்தியக் கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து நாடு திரும்பும் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள், அதிகம் தேர்வு செய்யும் நபர்களாக உள்ளனர். கோயம்புத்தூரில் தொடங்கப்பட்ட பழமையான மூத்தோர் குடியிருப்புகள் முழுமையாக நிரம்பியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில், பிற நகரங்களில் புதிதாக