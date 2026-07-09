/பர்தா போட்டு பாடி பில்டிங்... கோவை இஸ்லாமிய பெண்களின் புது முயற்சி

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Written BySudharsan G
Published: Jul 09, 2026, 10:00 PM|Updated: Jul 09, 2026, 10:14 PM

பொதுவாக உடற்பயிற்சிக் கூடங்களில் நவீன ஆடைகளுடன் பயிற்சி பெறுவோரைப் பார்ப்பது வழக்கம். ஆனால், கோவை கரும்புக்கடை பகுதியைச் சேர்ந்த இஸ்லாமியப் பெண்கள் பர்தா மற்றும் ஹிஜாப் அணிந்தபடியே கடினமான உடற்பயிற்சிகள், உடல் சமநிலைப் பயிற்சிகள் மற்றும் வலிமைப் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு சமூகத்தின் பார்வையை மாற்றி வருகின்றனர். இவர்களின் நோக்கம் வெறும் உடல் எடையைக் குறைப்பதோ, உடலை அழகாக வைத்திருப்பதோ அல்ல. மாறாக, உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதும், தற்காப்புத் திறனை வளர்த்துக் கொள்வதும், அவசரச் சூழ்நிலைகளில் தங்களைத் தாங்களே பாதுகாத்துக் கொள்ளும் தன்னம்பிக்கையைப் பெறுவதும்தான். ஒருகாலத்தில் ஆண்களுக்கே உரியதாகக் கருதப்பட்ட வெயிட் லிஃப்டிங் உள்ளிட்ட வலிமைப் பயிற்சிகளையும், இந்த இஸ்லாமியப் பெண்கள் திறம்பட மேற்கொண்டு அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகின்றனர். உடற்பயிற்சி என்பது ஆடை,

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