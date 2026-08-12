/"என் மகனை இரும்பு கம்பியால் அடித்தே..." அலறி துடித்த பெற்றோர்... கோவையில் நடந்த பயங்கரம்!

கோவை மலுமிச்சம்பட்டியில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரி மாணவர் அமுதன், சக மாணவர்கள் உள்ளிட்ட 20 பேர் கொண்ட கும்பலால் தாக்கி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 19 வயது அமுதன், கல்லூரி விடுதியில் தங்கி மூன்றாம் ஆண்டு மெக்ட்ரானிக்ஸ் படித்து வந்தார். கல்லூரியில் சில மாணவர்கள் கஞ்சா விற்பதாக நிர்வாகத்திடம் அமுதன் புகார் அளித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அவருக்கும் சில மாணவர்களுக்கும் முன்விரோதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், நான்காம் ஆண்டு மாணவர் தீபக் உள்ளிட்ட 20 பேர் கொண்ட கும்பல், கல்லூரிக்கு வந்த அமுதனை கடத்திச் சென்று அருகிலுள்ள மைதானத்தில் வைத்து கத்தியால் குத்தியும், இரும்பு ராடால் சரமாரியாக தாக்கியும் உள்ளனர். இதில் படுகாயமடைந்த அமுதன் மயங்கி