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என் உயிர் உள்ளவரை.. சட்டமன்றத்தில் MLA கனிமொழி சந்தோஷ் பேச்சு
Written By
Umabarkavi K
Published: Aug 13, 2026, 07:40 PM
|
Updated: Aug 13, 2026, 07:40 PM
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என் உயிர் உள்ளவரை, என் மூச்சு உள்ளவரை, என் வியர்வை உள்ளவரை கவுண்டம்பாளையம் மக்களுக்காகவே உழைப்பேன்; இது என் வாக்குறுதி அல்ல; வாழ்நாள் சத்தியம்: MLA கனிமொழி சந்தோஷ்
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