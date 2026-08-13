Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /என் உயிர் உள்ளவரை.. சட்டமன்றத்தில் MLA கனிமொழி சந்தோஷ் பேச்சு

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 13, 2026, 07:40 PM|Updated: Aug 13, 2026, 07:40 PM
என் உயிர் உள்ளவரை, என் மூச்சு உள்ளவரை, என் வியர்வை உள்ளவரை கவுண்டம்பாளையம் மக்களுக்காகவே உழைப்பேன்; இது என் வாக்குறுதி அல்ல; வாழ்நாள் சத்தியம்: MLA கனிமொழி சந்தோஷ்

Recommended Videos

நோயாளிகளுக்கு முட்டை, ரொட்டி வழங்கும் முறையா இது? அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அதிர்ச்சி!
01:19
இம்ரான் கான் உயிரோடு இல்லையா? அதிர்ச்சி தகவல்!
00:56
கரூரில் கணவன் மீது தவெக நிர்வாகி பெண் நிர்வாகி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு
03:23
தொழில் வளர்ச்சியின் Next Step...! புது Mission... தூள் கிளப்பும் தமிழ்நாடு அரசு
02:30
செல்வமகள் திட்டத்தில் ஜாக்பாட்! மாதம் ரூ.500 சேமித்தால் லட்சக்கணக்கில் பணம்!
02:32
டிரைவருடன் ஓடிய மனைவி... Shock கொடுத்த கேரள Celebrity Couple!
01:43
கூவத்தின் தலையெழுத்தை மாற்றுவாரா CM விஜய்? என்ன பிளான்.. விரிவான தகவல்கள் இதோ
03:19
போஸ்ட் ஆபீஸ் மூலம் மாதம் 5500 ரூபாய் பெறுவது எப்படி?
03:40
சென்னை மெட்ரோ கட்டுமானப் பணி தொழில்நுட்ப அதிசயம்
02:56
உலக தரத்திற்கு மாறும் சென்னை சாலைகள்: CM விஜய் போடும் மாஸ்டர் பிளான்
02:55
சென்னை வாசிகளுக்கு ஜாலி!! பீச்சுக்கு போனா கடல் காற்றோட இலவச வை-ஃபையும் அனுபவிக்கலாம்
02:34
பாலத்திற்கு கீழே... பூங்கா + பார்க்கிங் + EV சார்ஜ் - சென்னையில் புது முயற்சி
03:14

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
துல்கர் சல்மானின் I Am Game திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளி வைப்பு! புது வெளியீட்டு தேதி
2
3
4
5