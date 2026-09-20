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கோவையில் மிகப்பெரிய முதலீட்டை செய்ய உள்ள ஆஸ்திரேலிய நிறுவனம்
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Sep 20, 2026, 09:20 PM
|
Updated: Sep 20, 2026, 09:20 PM
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கோவையில் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சார்ந்த நிறுவனத்தில் மிகப்பெரிய முதலீடு செய்ய உள்ளது ஆஸ்திரேலிய நிறுவனம். இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
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