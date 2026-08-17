/கோவை சிங்காநல்லூர் மேம்பாலம் அமைப்பது எப்போது?

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Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 17, 2026, 05:40 PM|Updated: Aug 17, 2026, 05:40 PM
கோவையில் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு.... சிங்காநல்லூரில் அமையப்போகும் பிரம்மாண்டம்... பணிகள் எப்போது தொடங்கும்?

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