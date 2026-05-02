ZOMBIE மாதிரி அசையாமல்... நெடுநேரம் நின்ற வாலிபர் - கோவையில் நடந்தது என்ன?

Coimbatore Viral Video: வெளிநாடுகளில் பெரும் பிரச்னையாக இருக்கும் ஜாம்பி போதைப்பொருள் தற்போது கோவையிலும் வந்திருப்பதாக வைரல் வீடியோ ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.
கோவையில் இதுவரை ஜாம்பி நிலையை ஏற்படுத்தும் ஆபத்தான போதைப்பொருள் பயன்பாடு குறித்து எந்த உறுதியான தகவலும் இல்லை என போலீசார் கூறி வந்தனர். ஒரு குறிப்பிட்ட போதைப் பொருளை பயன்படுத்தினால், அசையாமல் நிற்பது போன்ற நிலை ஏற்படுமாம், அதனை ஜாம்பி எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றனர். இந்நிலையில் உக்கடம், கரும்புக்கடை ஆசாத் நகரில் ஒரு இளைஞர் நீண்ட நேரம் அசையாமல் நின்று கொண்டு இருப்பது போன்ற ஒரு காட்சியை சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.
போதைப்பொருள் விநியோகம் குறித்து உடனடியாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தாப்படாவிடில் கோவையிலும் மேற்கத்திய நாடுகள் போன்று கடுமையான விளைவுகளை சமூகம் எதிர்கொள்ள நேரிடும். இதுகுறித்து போலீசாரிடம் கேட்டபோது வீடியோவில் வரும் இளைஞர் அசையாமல் உள்ளார். இதற்கு, போதைப்பொருள் பயன்பாடு காரணமா என தெரியவில்லை என்றும் வைரலாகும் வீடியோவின் உண்மை தன்மை, அதில் உள்ள நபர் யார்? எங்கு எடுக்கப்பட்டது ? என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது என்றும் தெரிவித்தனர்.