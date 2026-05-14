/தவெக ஆதரவு நிலைப்பாட்டை எடுக்க காரணம் என்ன?

காங்கிரஸ் முதுகில் குத்திவிட்டதாக சொல்வது தேவையற்ற விமர்சனம் என காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், தேர்தல் முடிவுகள் சாதகமாக வராததால்தான் நாங்கள் தவெக ஆதரவு நிலைப்பாட்டை எடுத்ததாக விளக்கம் அளித்துள்ளார். புதுக்கோட்டை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பெரியார் நகரில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சி மாவட்ட அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் சிவகங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் பங்கேற்றார். அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த எம் பி கார்த்தி சிதம்பரம் பேசகையில், "யாராவது ஆதரவு தெரிவிக்கிறேன் என்று சொல்லும்போது தனக்கு ஆதரவு அளிக்காதீங்கன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள். அவர்களாக முன்வந்து ஆதரவு அளிக்கிறேன்னு சொல்லும்போது, அதை அவர்கள் ஏற்றுக் கொள்ளலாம். அரசாங்கத்தில் அதிமுக ஒரு பிரிவை சேர்த்திருக்கணுமா வேண்டாமான்னு