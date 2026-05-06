தவெக ஆட்சியில்பங்குபெறும் காங்கிரஸ்

த.வெ.க. ஆட்சியில் காங்கிரஸ் பங்குபெறும் என மேலிடப் பார்வையாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்த முழுமையான செய்தியை இந்த பதிவில் காணலாம்.
தவெக ஆட்சியில் காங்கிரஸ் பங்கு பெறும் என மேலிடப் பார்வையாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் தெரிவித்திருக்கிறார். ஏற்கனவே தவெக 108 இடங்களில் தமிழகத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை வைத்திருக்கக்கூடிய நிலையில் ஆட்சி கூற இன்னும் அவர்களுக்கு 10 எம்எல்ஏக்களுடைய ஆதரவானது தேவைப்படுகிறது. இந்த நிலையில் தான் காங்கிரஸ் அதாவது திமுகா கூட்டணியில் தேர்தலில் போட்டியிட்டு ஐந்து இடங்களில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் தற்பொழுது தாவெக -வுக்கு அவர்கள் ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு தருவதாக தற்பொழுது தெரிவித்துள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமாக ஐந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கையெடுத்திட்ட கோப்பை இன்று வழங்கியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தவெக தலைவர் விஜயை பனையூரில் இருக்கக்கூடிய அவரது அலுவலகத்தில் மேலிட பொறுப்பாளர் சோடங்கர் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநில காங்கிரஸ் தலைவராக இருக்கக்கூடிய செல்வருதகை மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் நேரில் சென்று சந்தித்து தற்பொழுது அவருக்கான ஆதரவு கடிகத்தை வழங்கி இருக்கின்றனர். குறிப்பாக நாளைய தினம் அவர் பதவி ஏற்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வரக்கூடிய நிலையில் தற்பொழுது காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் ஐந்து பேரும் விஜய்க்கு தற்போது ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறனர்.