Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ஆறுகளில் தடுப்பணை கட்ட வேண்டும் - சௌமியா அன்புமணி உருக்கமான கோரிக்கை!

Written ByR Balaji
Published: Aug 11, 2026, 09:40 PM|Updated: Aug 11, 2026, 09:40 PM
தமிழக சட்டப்பேரவையில் பேசிய பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் தலைவர் சௌமியா அன்புமணி, மாநிலத்தில் பெய்யும் மழைநீர் கடலில் வீணாகக் கலப்பதைத் தடுக்க காவிரி, பாலாறு உள்ளிட்ட முக்கிய ஆறுகளில் 10 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடுப்பணை கட்ட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார். மேலும் ஏரி, குளங்களைத் தூர்வாருவதன் மூலம் சுமார் 150 டிஎம்சி தண்ணீரைச் சேமிக்க முடியும் என்றும் [03:02], இதன் மூலம் பிற மாநிலங்களிடம் தண்ணீருக்காகக் கையேந்தும் நிலை மாற வாய்ப்புள்ளது என்றும் சுட்டிக்காட்டினார் [01:45]. அதோடு, தர்மபுரி காவிரி உபரிநீர் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தவும், விவசாயிகளுக்கு உடனடியாக இலவச மின்சாரம் வழங்கிடவும் அரசுக்கு உருக்கமான வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

Recommended Videos

குதிரை பேரம் என கூறிய இபிஎஸ் - மாறி மாறி பதிலடி கொடுத்த அமைச்சர்கள்!
08:22
பெங்களூரு ப்ளூ லைன் மெட்ரோ..! ஏர்போர்ட் வரை பயணம்; புதிய அப்டேட்..!
03:12
குவியும் முதலீடுகள் - Industrial Hubஆக உருவெடுக்கும் தூத்துக்குடி!
02:49
சென்னை இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டப் பணிகளை விரைவுபடுத்த CMRL முக்கிய முடிவு
02:58
ஆறுகளில் தடுப்பணை கட்ட சவுமியா அன்புமணி கோரிக்கை
05:51
சென்னை சிக்கன் விலை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
02:13
சட்டப்பேரவையில் ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன் வாக்குவாதம்
06:26
வங்கி ஊழியர்கள் இனி வங்கி வேலை மட்டும் செய்தால் போதாது: இப்படி ஒரு ட்விஸ்டா?
02:15
நடுரோட்டில் மனைவி மீது ஆசிட் வீசிய கணவர்: விழுப்புரத்தில் கொடூரம்
02:24
நிதியமைச்சருக்கு தமிழ் சரியாகப் பேசத் தெரியாதா? அனல் பறந்த விவாதம்... இறுதியில் நடந்த ட்விஸ்ட்!
08:28
சிப்காட்டிற்கான அடிப்படை வசதிகூட இல்லை...! அல்வா கொடுத்ததா திமுக? - அமைச்சர் பதிலடி!
04:53
தமிழ்நாட்டுக்கு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க முதிலமைச்சர் விஜய் பிளான் என்ன?
03:03

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explainer: சிஎஸ்கே-வில் நடக்கும் அதிரடி மாற்றங்கள்.. 2027ல் ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்லுமா
2
3
4
5