/ஆறுகளில் தடுப்பணை கட்ட வேண்டும் - சௌமியா அன்புமணி உருக்கமான கோரிக்கை!

Published: Aug 11, 2026, 09:40 PM|Updated: Aug 11, 2026, 09:40 PM
தமிழக சட்டப்பேரவையில் பேசிய பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் தலைவர் சௌமியா அன்புமணி, மாநிலத்தில் பெய்யும் மழைநீர் கடலில் வீணாகக் கலப்பதைத் தடுக்க காவிரி, பாலாறு உள்ளிட்ட முக்கிய ஆறுகளில் 10 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடுப்பணை கட்ட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.
மேலும் ஏரி, குளங்களைத் தூர்வாருவதன் மூலம் சுமார் 150 டிஎம்சி தண்ணீரைச் சேமிக்க முடியும் என்றும் [03:02], இதன் மூலம் பிற மாநிலங்களிடம் தண்ணீருக்காகக் கையேந்தும் நிலை மாற வாய்ப்புள்ளது என்றும் சுட்டிக்காட்டினார் [01:45]. அதோடு, தர்மபுரி காவிரி உபரிநீர் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தவும், விவசாயிகளுக்கு உடனடியாக இலவச மின்சாரம் வழங்கிடவும் அரசுக்கு உருக்கமான வேண்டுகோள் விடுத்தார்.