/கூவத்தின் தலையெழுத்தை மாற்றுவாரா CM விஜய்? என்ன பிளான்.. விரிவான தகவல்கள் இதோ

Published: Aug 13, 2026, 06:40 PM|Updated: Aug 13, 2026, 06:40 PM
சென்னை நகரின் வளர்ச்சிக்கும் அடையாளத்திற்கும் மிக முக்கிய சான்றாக விளங்கும் கூவம் நதியை சீரமைக்க, புதிய அரசு தனது பட்ஜெட்டில் சர்வதேச அளவிலான மாடலை கையில் எடுத்துள்ளது. தென் கொரியாவின் சியோல் நகரில் உள்ள 'சியோங்யேசியான்' நதி மற்றும் சிங்கப்பூரின் 'கல்லாங் பேசின்' திட்டம் ஆகியவற்றை முன்மாதிரியாகக் கொண்டு, கூவம் மற்றும் அடையாறு நதிகளை மீட்டெடுக்க சர்வதேச அளவிலான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட உள்ளது. இதற்காக நகராட்சி நிர்வாகத்துறைக்கு பெரும் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, இத்திட்டம் முதன்மை முன்னுரிமையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.