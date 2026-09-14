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தவெக அரசுக்கு வந்த முதல் சோதனை: விஜய்க்கு எதிராக கம்யூனிஸ்ட்கள் களம் இறங்கியது ஏன்?
Written By
Shiva Murugesan
Published: Sep 14, 2026, 05:00 PM
|
Updated: Sep 14, 2026, 05:00 PM
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விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசுக்கு இதுதான் முதல் பெரிய அரசியல் ஆசிட் டெஸ்ட்டா? மதுராந்தகம்… தாராபுரம்… யாருக்கு சாதகம்? யாருக்குப் பின்னடைவு?
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