தவெக பிரச்சாரத்திற்கு வேடிக்கை பார்க்கவே கூட்டம் வந்திருக்கும்!

தவெக பிரச்சாரத்திற்கு வேடிக்கை பார்க்கவே கூட்டம் சேர்ந்திருக்கும் என்றும், ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு விவகாரத்தில் சட்ட ஆலோசனை பெற்று விரைவில் நீதிமன்றத்தில் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும் என்றும் தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
தவெக பிரச்சாரத்திற்கு வேடிக்கை பார்க்கவே கூட்டம் சேர்ந்திருக்கும் என்றும், ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு விவகாரத்தில் சட்ட ஆலோசனை பெற்று விரைவில் நீதிமன்றத்தில் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும் என்றும் தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.