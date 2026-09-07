/தோனி தூக்கிய டெல்லி அதிரடி புயல்! CSK-வின் அடுத்த பினிஷர் இவரா?

Published: Sep 07, 2026, 03:00 PM|Updated: Sep 07, 2026, 03:00 PM
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் மிடில் ஆர்டரில் ஐந்தாவது இடத்தில் களமிறங்கி போட்டியை வெற்றிகரமாக முடிக்கக்கூடிய அதிரடி பினிஷரை எம்.எஸ். தோனி தேடி வருகிறார். இதற்காக டெல்லியைச் சேர்ந்த 24 வயதான விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் தேஜஸ்வி தஹியாவை தோனி குறிவைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. டெல்லி பிரீமியர் லீக் தொடரில் 185 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டுடன் 630 ரன்கள் விளாசியுள்ள இவர், வெறும் 12 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்து மிரட்டியவர். தற்போது கேகேஆர் அணியில் இருக்கும் இவர் ஏலத்திற்கு வரும்பட்சத்தில், சிஎஸ்கே-வின் எதிர்கால பினிஷராக மாற்ற தோனி திட்டமிட்டுள்ளார்.