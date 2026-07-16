/சிஎஸ்கே புது கோச் யார்... நிர்வாகம் போட்ட அதிரடி கண்டிஷன் - என்னென்ன தெரியுமா?

18 வருஷம்... ஒரு சின்ன குழந்தை வளர்ந்து பெரியவனாகும் காலம். கிரிக்கெட் உலகில் ஒரு குடும்பம் போல வாழ்ந்த பிளெமிங் - சிஎஸ்கே பந்தம், இப்போ ஒரு முற்றுப்புள்ளியை எட்டியிருக்கு. ஆமாங்க, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங், சிஎஸ்கே-விலிருந்து விலகி உள்ளார். கடந்த 2 வருஷமா சிஎஸ்கே அணி சந்தித்த தொடர் சரிவுகள், அணியின் கட்டமைப்பை மாத்த வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு நிர்வாகத்தைக் கொண்டு வந்திருக்கு. 2025-ல 10-வது இடம், 2026-ல 8-வது இடம்னு அணி தடுமாறினது ரசிகர்களாகிய நமக்கு பெரிய ஏமாற்றம்தான். வெறும் ஐபிஎல் மட்டுமல்லாம, வெளிநாடுகள்ல சிஎஸ்கே நிர்வகிச்ச மற்ற லீக் அணிகளோட செயல்பாடுகளும் இந்த முடிவுக்கு ஒரு காரணமா சொல்லப்படுது. ஆனா, இந்த பிரிவை