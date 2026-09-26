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  • /2 ஆண்டுகளில் அதிமுக நிலைமைதான் திமுகவுக்கு வரும்: அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 26, 2026, 06:20 PM|Updated: Sep 26, 2026, 06:20 PM
எடப்பாடி பழனிசாமியை நம்பி யாராவது அதிமுகவில் இருப்பார்களா? - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி

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