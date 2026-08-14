/ரூ.1.15 கோடிக்கு மத்திய அரசு வேலை: மாற்றுத்திறனாளியிடம் கடலூர் தம்பதி கைவரிசை

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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 14, 2026, 03:40 PM|Updated: Aug 14, 2026, 03:40 PM
மத்திய அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக ரூ.1.15 கோடி மோசடி செய்த கடலூர் தம்பதி. பணத்தை பறிகொடுத்த மாற்றுத்திறனாளி. நடந்தது என்ன?

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