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ரூ.1.15 கோடிக்கு மத்திய அரசு வேலை: மாற்றுத்திறனாளியிடம் கடலூர் தம்பதி கைவரிசை
Written By
Shiva Murugesan
Published: Aug 14, 2026, 03:40 PM
|
Updated: Aug 14, 2026, 03:40 PM
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மத்திய அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக ரூ.1.15 கோடி மோசடி செய்த கடலூர் தம்பதி. பணத்தை பறிகொடுத்த மாற்றுத்திறனாளி. நடந்தது என்ன?
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