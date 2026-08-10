/நிதியமைச்சருக்கு தமிழ் சரியாகப் பேசத் தெரியாதா? அனல் பறந்த விவாதம்... இறுதியில் நடந்த ட்விஸ்ட்!

சட்டப்பேரவையில் நிதியமைச்சரின் பட்ஜெட் உரையில் தமிழ் உச்சரிப்பு மற்றும் இலக்கண பிழைகள் இருப்பதாக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் சுட்டிக்காட்டினார். இதற்குப் பதிலளித்த நிதியமைச்சர் மேரி வில்சன், தாம் கல்வித்துறையில் ஆங்கில வழியில் பணியாற்றியவர் என்றும், அன்பு மற்றும் அமைதியின் மொழியையே தாம் பேசுவதாகவும், கடந்த 65 நாட்களில் 15,000 கோடி ரூபாய் கருவூலத்திற்கு வர வழிவகை செய்த செயலே முக்கியம் என்றும் காரசாரமாகத் தெரிவித்தார். இதையடுத்து தலையிட்ட சபாநாயகர், தமிழகம் இருமொழிக் கொள்கை கொண்ட மாநிலம் என்றும், மாவட்டத்திற்கு மாவட்டம் பேச்சு வழக்கு மாறுபடும் என்றும் கூறி, அவையில் ஆங்கிலம் அல்லது தமிழில் பேச விதிகளில் இடமுள்ளது என விவாதத்தை முடித்து வைத்தார்.